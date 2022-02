Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Lampertheim. Wie erst am Donnerstag (10.02.) bei der Polizei bekannt wurde, haben zwei Tage zuvor, am Dienstagnachmittag (08.02.), in Lampertheim falsche Handwerker einer Seniorin 2700 Euro gestohlen. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen im Badezimmer überprüfen zu müssen, konnte sich der angebliche Handwerker Zutritt in die Wohnung in der Schwalbenstraße verschaffen. Während die ältere Frau im Badezimmer abgelenkt war, betrat unbemerkt ein zweiter Täter die Wohnung. Vermutlich ließ der erste Täter die Tür ein Spalt offenstehen. Erst am nächsten Tag wurde der Diebstahl bemerkt. Die Polizei (K 21/ 22) hofft, dass die Täter im Hochhaus gesehen wurden.

Möglicherweise wurde auch noch an anderen Türen geklingelt.

Der "sichtbare" Täter ist zwischen 30 und 35 Jahre alt und hat kurzes dunkles lockiges Haar. Der Mann sprach ein akzentfreies Deutsch. Er war mit einer schwarzen Steppjacke und einer Jeanshose bekleidet. Bei der Tat trug er eine

FFP2-Maske und Einweghandschuhe.

Wer kann Hinweise geben? Wer hat diesen Mann mit oder ohne Begleitung oder mit einem Auto in der Schwalbenstraße gesehen? Alle Hinweise hierzu werden von der Kriminalpolizei in Heppenheim entgegengenommen (Telefon 06252/7060).

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut davor, unangemeldete Fremde in die Wohnung zu lassen: "Im Verdachtsfall wählen Sie sofort den Notruf der Polizei 110!"