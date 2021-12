Falsche Ausweise und Diebesgut bei Polizeikontrolle in Südhessen entdeckt

Bergstraße. Zivilfahnder der Polizei waren dieser Tage bei Kontrollen auf Autobahnen in Südhessen erfolgreich. Schwerpunkt des Einsatzes war die Bekämpfung der Eigentumskriminalität.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So stoppten die Beamten auf der A 67 bei Einhausen einen mit zwei 29 und 31 Jahre alten Männern besetzten Opel. Beide gaben zunächst an, aus Griechenland zu stammen. Die Fahnder stellten aber rasch fest, dass die ausgehändigten griechischen Ausweise Totalfälschungen darstellten. Tatsächlich stammte das Duo aus Albanien und hielt sich illegal in Deutschland auf. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubtem Aufenthalt im Bundesgebiet.

Zudem überprüften die Zivilfahnder einen 52 Jahre alten Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass der Mann ohne Führerschein am Steuer saß. In seinem Fahrzeug befanden sich mehrere Werkzeugkoffer. Den Ordnungshütern fiel dabei auch eine im Juni 2020 bei einem Baustelleneinbruch in Ludwigshafen gestohlene Stichsäge in die Hände. Die Säge wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Den 52-Jährigen erwarten Verfahren wegen des Verdachts der Hehlerei sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2