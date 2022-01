Der anhaltende Piepton ist laut und nicht zu überhören. Ausgelöst hat den Alarm ein Detektor am Müllauto. Auf dem Hecklader steht eine braune Biomülltonne bereit, um nach oben gefahren zu werden. In Sekundenschnelle hat das am Fahrzeug befestigte Gerät den Tonneninhalt überprüft. Dass der nicht nur bio ist, wird lautstark verkündet.

Der Detektor ist an diesem Tag in Bürstadt im Einsatz.

