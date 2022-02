Fallzahlen weiter auf hohem Niveau

Wiesbaden/Bergstraße. Landes- und bundesweit darf man angesichts der rückläufigen Corona-Infektionszahlen annehmen, dass der Scheitelpunkt der Omikron-Welle überschritten ist. Im Kreis Bergstraße kann davon allerdings noch keine Rede sein, betrachtet man die Zahl der neuen Fälle. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete gestern einen unverändert hohen Wert von 1747,9.

Zudem musste das Landratsamt gestern von zwei weiteren Todesfällen von Menschen im Alter von 69 beziehungsweise 72 Jahren berichten. Insgesamt gibt es damit im Kreis Bergstraße 410 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 40 Betten belegt – davon sechs mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen ein Patient eine invasive Beatmung benötigt.

12 608 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 020 200. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 1092,8. Insgesamt 9110 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 21 mehr als am Vortag. red