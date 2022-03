Fallzahlen im Kreis sinken nicht weiter

Wiesbaden/Bergstraße. Seit einigen Tagen steigen die Corona-Infektionszahlen bundesweit wieder – anders als im Kreis Bergstraße. Hier verharren die Werte derzeit auf etwas niedrigerem Niveau. Gestern lag die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1416,5.

Insgesamt 1572 neue Corona-Infektionen gab es nach Angaben des Landratsamtes über das Wochenende im Kreis Bergstraße. Für Freitag (4.) bis inklusive Sonntag (6.) meldete die Behörde unter anderem 304 neue Infektionen aus Viernheim 229 aus Lampertheim. Aus Bensheim wurden 169 neue Fälle gemeldet, aus Heppenheim 122, aus Lorsch 50, aus Lautertal 37, aus Einhausen 26, aus Zwingenberg 18 und aus Lindenfels 17. Zudem musste der Kreis zwei weitere Todesfälle von Personen im Alter von 72 und 83 Jahren melden. Insgesamt gibt es damit 421 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 39 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 30 Betten belegt – davon fünf mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen aktuell kein Patient eine invasive Beatmung benötigt.

3368 weitere Infektionen sind laut RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 122 796. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 919,8. Insgesamt 9268 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. red