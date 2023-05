Fahrzeug gerät in Gegenverkehr/Polizei sucht Zeugen

Bensheim. Am Mittwoch (03.05.), gegen 21.50 Uhr, kam es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Bundesstraße 47, zwischen Bensheim-Schönberg und dem Ortsausgang in der Wormser Straße, in Höhe der A 5.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Autofahrer befuhr die Bundesstraße mit seinem blauen BMW in Richtung A 5. Durch Verkehrsteilnehmer konnte beobachtet werden, wie der Wagenlenker Schlangenlinien fuhr und mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen. Zudem sei der Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Die Polizeistation Bensheim bittet Personen, die durch die Fahrt des Autofahrers gefährdet wurden oder Beobachtungen hinsichtlich der Fahrweise machen können, sich unter der Telefonnummer 06251/ 8468-0 zu melden.