Bergstraße. Die digitale Transformation hält auch im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Einzug. Die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal (VGG) hat jetzt die ersten vier Busse im Linienbündel Odenwald-Süd mit elektronischen Terminals ausgestattet, die ein kontakt- und bargeldloses Zahlen ermöglichen.

Damit reagiert die Gesellschaft auf das veränderte Bezahlverhalten, wie es auch im Einzelhandel und Online-Shopping von immer mehr Kunden praktiziert wird. Zudem biete diese Form des Ticketkaufs eine zusätzliche Sicherheit in Corona-Zeiten, so VGG-Geschäftsführer Rainer Sauter am Heppenheimer Busbahnhof: „Das ist hygienischer und schützt Fahrer wie Passagiere vor möglichen Infektionen.“

In der Praxis funktioniert das Terminal genauso wie an der Supermarktkasse oder an der Tankstelle: Der Fahrkartenpreis wird einfach über die EC-Karte oder eines der bekannten Mobile-Payment-Systeme (Apple Pay, Google Pay) beglichen. Die Eingabe einer PIN ist wegen der in aller Regel sehr niedrigen Beträge nicht notwendig. Die zeitfressende Kleingeldsuche entfällt.

Sauter sieht in dem Angebot eine Brückentechnologie zwischen dem klassischen Bargeldkauf und der modernen eTarif-App, mit der man sämtliche Buchungs- und Zahlvorgänge über das Smartphone abwickeln kann.

Internetverbindung erforderlich

Die Krux an der Sache: An den Haltestellen, an denen das Terminal genutzt wird, muss eine stabile Internetverbindung vorhanden sein. Im Odenwald sei das nicht überall der Fall, so Sauter. An den allermeisten Stationen funktioniere das System aber tadellos.

Die VGG mit Firmensitz in Reichelsheim bedient mit rund 130 Fahrzeugen ein ausgedehntes Streckennetz in der Region. Im Kreis Bergstraße ist die VGG Konzessionsnehmer der Linienbündel Odenwald Nord, Odenwald Süd, Odenwald Mitte, Nördliche Bergstraße, Ried sowie der Stadtverkehre in Bensheim, Heppenheim und Viernheim.

Neben den vier Fahrzeugen, die bereits ausgestattet sind, sollen demnächst weitere acht Busse folgen. Die technischen Voraussetzungen für die Geräte seien in der kompletten Flotte vorhanden. Eine Installation der Endgeräte könne daher problemlos erfolgen, heißt es.

„Das passt genau zu unserer Strategie“, kommentiert Volkhard Malik, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN). Die Umstellung auf digitale Prozesse werde vom VRN seit rund 20 Jahren erprobt – mehr oder weniger erfolgreich. Beispielhaft nennt er den Geldkarten-Chip auf der EC-Karte, die er seit 1996 in Umlauf war. Weil es dem Prepaid-Modell aber an Kundenakzeptanz gefehlt hatte, schaffen viele Banken die aufladbare Geldkarte wieder ab.

Einer der ersten Verkehrsverbünde

„Der ÖPNV tut sich traditionell schwer beim Thema Bezahlen“, betont Malik und verweist auf das Personenbeförderungsgesetz, in dem noch immer festgelegt sei, dass in Bussen weiterhin Bargeld als Zahlungsmittel vorgehalten werden müsse – auch wenn der Umgang mit Münzgeld für die Unternehmen einen hohen Aufwand bedeute. Die VGG sei einer der ersten Verkehrsverbünde, die das E-System integriert habe und damit einen zeitgemäßen Service anbiete, sagte er.

Für den Bergsträßer Verkehrsdezernenten Karsten Krug sind die Terminals ein weiterer Aspekt für einen attraktiven ÖPNV im Kreis. Die Corona-Krise habe auch diese Sparte stark getroffen. 2020 sind die Fahrgastzahlen um rund 35 Prozent zurückgegangen. Der Ticketverkauf hatte sich beinahe halbiert. Von März bis Juni wurden in Bussen überhaupt keine Fahrscheine verkauft, um persönliche Kontakte zu minimieren.

Als Reaktion auf die Virusgefahr hatten die VGG wie auch andere Betreiber in eine entsprechende Ausstattung ihrer Fahrzeuge investiert. Der Fahrer sitzt in einer eigenen Klimazone, Trennwände aus Plexiglas schirmen ihn von den Passagieren ab. Die VGG hatte in einem ersten Schritt 250 000 Euro in diese Maßnahme investiert und dafür eine Förderung der öffentlichen Hand über 75 000 Euro erhalten.

Dennoch sind die Busse nicht so voll, wie es die Gesellschaft gerne hätte. Daher sei es wichtig, die Fahrgäste wieder zurückzugewinnen, wenn die Corona-Maßnahmen wieder sukzessive gelockert werden, so Krug in Heppenheim. Dann soll es auch wieder verstärkte Maskenkontrollen geben. Dafür stehen Mittel aus der Landesförderung zur Verfügung.