Fahrradfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Biblis. Eine 85-jährige Dame aus Biblis befuhr am Dienstag (29.06.) gegen 10.10 Uhr mit ihrem Fahrrad die Rheinstraße in Biblis-Wattenheim, als ihr beim Vorbeifahren an der Einmündung zur Schulstraße eine 41-jährige Auto-Fahrerin aus Biblis die Vorfahrt nahm. Diese hatte beim Rechtsabbiegen trotz Stop-Schildes die Radfahrerin übersehen. Durch den Zusammenstoss stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurde durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Worms gebracht. Da zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert worden war, jedoch nicht zum Einsatz kam, waren auch die Feuerwehr Biblis und das Ordnungsamt Biblis im Einsatz. An Pkw und Fahrrad entstand zudem Sachschaden.

