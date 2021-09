Fahrradfahrerin bei Unfall tödlich verletzt

Mühltal. Auf der Waschenbacher Straße in Mühltal kam es am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Lastwagen, der von einem 58 Jahre alten Mann aus Ober-Ramstadt geführt wurde, und einer Fahrradfahrerin: Die 23 Jahre junge Frau aus Seeheim-Jugenheim erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand ereignete sich der Zusammenstoß im Einmündungsbereich der B 426 / Waschenbacher Straße. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle auf der Waschenbacher Straße ab der Zufahrt der B 426 bis zum Ortsausgang Waschenbach für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer: 06154/6330-0 zu melden.