Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Darmstadt. Am Mittwochmittag (8.3.) ist ein 27 Jahre alter Mann mit seinem kriminellen Vorhaben nicht weit gekommen. Dank der umsichtigen Reaktion von Zeugen, die den Verdächtigen gegen 12 Uhr in der Grafenstraße bei dem Versuch ein Fahrrad zu entwenden, beobachten konnten und ihn anschließend bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhielten, erfolgte seine unmittelbare Festnahme. Er wurde mit zur Wache genommen und ein Strafverfahren eingeleitet, in dem er sich nun zukünftig verantworten muss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1