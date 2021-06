Fahrrad sichergestellt - Besitzer gesucht

Bickenbach. In der Bickenbacher Straße „Im Leierhans“ ist ein blaues Fahrrad der Marke „Phönix“ gefunden und von der Polizei sichergestellt worden. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, lag das Rad mit der Aufschrift „Outdoor“ ohne abgeschlossen zu sein im Bereich der Straße und die Ermittler können nach jetzigem Kenntnisstand einen Zusammenhang mit einer Straftat nicht ausschließen. Deshalb fragt die Polizei in Pfungstadt: Wer erkennt sein Eigentum wieder? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Ermittler des Kommissariats 42 können unter der Rufnummer 06157/9509-0 kontaktiert werden.

