Fahrrad-Demo für mehr Flächenschutz

Bergstraße. Der BUND-Kreisverband Bergstraße lädt für Samstag, 19. März, wieder zu einer Fahrrad-Demo ein, um auf die Dringlichkeit des Flächenschutzes und einer ökologischen Energie- und Verkehrspolitik aufmerksam zu machen. Unterstützt wird die Aktion vom Naturschutzbund Bergstraße, dem ADFC Bergstraße, dem Klimabündnis Bergstraße, dem Netzwerk Bergstraße Mobil und dem Regionalbauernverband Starkenburg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Start ist am Samstag um 11 Uhr in Heppenheim an der Nibelungenschule. Von dort aus führt die Route entlang der B 3 nach Bensheim, wo sich gegen 11.40 Uhr am Bahnhofsvorplatz weitere Radfahrer anschließen können. Weiter führt die Fahrrad-Demo nach Bickenbach, anschließend nach Alsbach-Hähnlein zum Parkplatz vor dem Alnatura-Markt und schließlich wieder zurück nach Heppenheim, wo sie gegen 14 Uhr mit einer Kundgebung an der Nibelungenschule enden soll.

Bei der Veranstaltung besteht wieder die Möglichkeit, das Volksbegehren „Verkehrswende Hessen“ zu unterstützen. Angesichts der drohenden Klimakatastrophe fordert der BUND Bergstraße ein Umsteuern in der Energiepolitik, den Stopp aller Autobahnprojekte, Investitionen in den ÖPNV und die soziale Infrastruktur und den Ausbau von Rad- und Fußwegen. „Würden alle südhessischen Projekte des Bundesverkehrswegeplans 2030 realisiert werden, gingen etwa 400 Hektar Wald und weitere landwirtschaftliche Nutzflächen verloren. Auch der grassierende Flächenverbrauch durch neue Wohn- und Gewerbegebiete muss beendet werden“, heißt es in dem Aufruf abschließend. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2