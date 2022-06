Bergstraße. Bundesweit gehen am Wochenende wieder verschiedene Gruppen und Organisationen für eine soziale und klimagerechte Mobilitätswende auf die Straßen. „Mit vielen großen und kleinen Aktionen soll der Bundesregierung gezeigt werden, dass ein Weiter-so bei der Mobilität nicht akzeptabel ist“, schreibt der Bergsträßer BUND in einem Aufruf, an einer Fahrrad-Demo am Sonntag, 19. Juni, teilzunehmen.

Das Bündnis „Wald statt Asphalt“ hat für diesen Tag eine Fahrrad-Sternfahrt nach Bickenbach organisiert. Gruppen aus Darmstadt, Rüsselsheim und Heppenheim radeln dort hin und treffen sich am Rathausplatz zur gemeinsamen Kundgebung.

Forderung nach Baustopp

Der BUND Bergstraße unterstützt die Sternfahrt. Die Fahrrad-Demo startet um 12.30 Uhr in Heppenheim an der Nibelungenschule (Nibelungenstraße), gegen 13 Uhr können sich in Bensheim am Bahnhofsvorplatz weitere Radfahrer anschließen. In Bickenbach beginnt um circa 15 Uhr die Kundgebung.

Es bestehe wieder die Möglichkeit, das Volksbegehren „Verkehrswende Hessen“ mit einer Unterschrift zu unterstützen, so der BUND. Der Verkehrssektor sei der einzige Bereich, in dem die Emissionen in den vergangenen 30 Jahren nicht gesunken sind. Zugleich würden für den Straßenbau täglich Dutzende Hektar Lebensraum versiegelt. Die Ereignisse zeigten, dass die Abhängigkeit von Energieimporten schnell verringert und Energie eingespart werden müsse. Der BUND fordert einen Stopp beim Aus- und Neubau von Autobahnen und Fernstraßen. Die Investitionen sollten stattdessen den ÖPNV, die soziale Infrastruktur und den Erhalt der Lebensgrundlagen stärken. red