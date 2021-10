Fahrrad-Demo am 16. Oktober

Bergstraße. Der Kreisverband Bergstraße im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland weist auf eine Fahrrad-Demonstration hin, bei der sich die Akteure mit den Themen Energiewende/Verkehrswende und Flächenschutz beschäftigen. Wie Claudia Dirr schreibt, findet die Demo am nächsten Samstag, 16. Oktober, statt. Sie wird in Kooperation der Bund-Kreisverbände Bergstraße sowie Darmstadt-Dieburg mit Unterstützung des Regionalen Bauernverbands Starkenburg, des Nabu Bergstraße, des ADFC Bergstraße, des Klimabündnisses Bergstraße und dem Netzwerk Bergstraße Mobil veranstaltet.

Die Demo beginnt um 11 Uhr in Heppenheim (Am Graben). Die Teilnehmer fahren von Heppenheim nach Bickenbach und wieder nach Heppenheim zurück. Dort findet um 14 Uhr am Stadtpark, gegenüber der Martin-Buber-Schule, die Abschlusskundgebung statt. Es besteht auch die Möglichkeit, das Volksbegehren „Verkehrswende Hessen“ mit einer Unterschrift zu unterstützen. red