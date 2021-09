Fahrrad aus Keller in der Bensheimer Nibelungenstraße gestohlen

Bensheim. Der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Nibelungenstraße in Bensheim wurde in der Nacht zum Sonntag von Kriminellen aufgesucht. Dort erbeuteten sie ein blaues Mountainbike des Herstellers „Cube“ und flüchteten im Anschluss unerkannt, so die Polizei.

Die Beamten des Kommissariats 41 bei der Polizei in Bensheim nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06251/84680 entgegen. Auch in Biblis wurde kurz zuvor in einen Keller eingebrochen. In beiden Fällen werden die Schäden auf mehrere tausend Euro beziffert. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, müsse im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen und Kellerverschlägen:

Halten Sie Kellertüren stets geschlossen.

Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden Schlösser ab.

Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz.

Sichern Sie die Tür ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes.

Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück.

Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn etwas verdächtig vorkommt.

