Fahrlehrerverband: Es mangelt an Prüfungsterminen

Fahrschule. Der hessische Fahrlehrerverband beklagt massive Probleme bei der Terminvergabe für Fahrprüfungen. Besonders betroffen seien die Regionen Gießen und Frankfurt, sagt Vorstandsmitglied Ralf Krause, Fahrlehrer in Hanau. Rund die Hälfte der angefragten Prüfungstermine könne der TÜV nicht anbieten. "Die Fahrschulen schieben eine Bugwelle von Prüflingen vor sich her." Regelmäßig riefen Eltern an und erkundigten sich, warum ein geplanter Termin nicht stattfinden könne. "Ich verweise sie an den TÜV", sagt Krause.

"Dass Prüfplatzanforderungen nicht vollständig abgedeckt werden können, ist seit wenigen Wochen und auch nur in einzelnen Regionen der Fall", teilte ein TÜV-Sprecher in Darmstadt mit. An der überwiegenden Anzahl der Standorte laufe aktuell der normale Prüfbetrieb.

Die FDP-Fraktion im hessischen Landtag forderte - auch mit Blick auf den Terminmangel - die Abschaffung des TÜV-Monopols für Fahrprüfungen. Die Landesregierung müsse sich bei Diskussionen mit dem Bund für eine Liberalisierung einsetzen, sagte der verkehrspolitische Sprecher, Stefan Naas. Mittelfristig müsse es mindestens einen zweiten Anbieter von Fahrprüfungen geben, sagte Naas. Bei den Kfz-Prüfungen, die auch andere Organisationen vornehmen dürfen, gebe es solche Terminprobleme nicht.