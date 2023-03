Fahrkartenautomat in Worms gesprengt

Worms. Unbekannte haben am Samstagmorgen einen Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn am Wormser Hauptbahnhof gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Passantin zuvor auf einen lauten Knall aus Richtung Wormser Hauptbahnhof aufmerksam. Wenig später stellt sie einen beschädigten Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn fest. Dieser befindet sich am Eingang zur Bahnhofsunterführung aus Richtung Von-Steuben-Straße. Die Seitenwand des Automaten wurde vermutlich mittels unbekanntem Sprengmittel aufgerissen und der Automat nahezu vollständig zerstört. An den Inhalt des Automaten gelangten die unbekannten Täter dennoch nicht. Sie konnten unerkannt flüchten. Eine Beeinträchtigung oder Gefährdung des Bahnverkehrs bestand zu keinem Zeitpunkt.

