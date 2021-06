Fahrgastbeirat weist Feststellungen zurück

Bergstraße. Der Sprecher des Bergsträßer Fahrgastbeitrats weist mehrere Feststellungen des Kreises Bergstraße zurück, mit denen die Verwaltung auf Kritik reagiert hat. Peter Castellanos hatte in seinem letzten Bericht über die Arbeit des Gremiums unter anderem moniert, dass wichtige Beschlussunterlagen nicht rechtzeitig vorlagen. Der Kreis hatte auf Nachfrage dieser Zeitung geantwortet, der Fahrgastbeirat sei kein beschlussfassendes Gremium, somit könne dieser Vorwurf nicht zutreffen.

„In meinem Bericht ist dokumentiert, dass der Fahrgastbeirat Stellungnahmen zu verschiedenen Themen erarbeitet und beschlossen hat“, hält Castellanos dagegen. Dass er dies auch durfte, sei in der Geschäftsordnung geregelt. Über die juristische Bedeutung und Wirkung eines „Beschlusses“ in einem Beirat im Vergleich zu anderen Kreisgremien habe nie ein Missverständnis bestanden, fährt Castellanos fort: „Der Fahrgastbeirat war ein rein beratendes Gremium“. Beiräte dürften und müssen Beschlüsse aus ihrer Reihe heraus fällen können. Anders können diese keine Empfehlungen an die Kreisgremien abgeben.

Diese Beschlüsse müssten vorbereitet und dokumentiert werden. Dies sei im Fahrgastbeirat manchmal verbesserungswürdig vonstattengegangen – etwa beim Nahverkehrsplan. „Dass die Kreisverwaltung heute die Beschlussfähigkeit des Fahrgastbeirats infragestellt, kann entweder nur ein unglückliches Versehen oder – wenn das wirklich ernst gemeint sein sollte – nur eine seltsame Strategie um Versäumnisse zu negieren sein“, schreibt der Sprecher.

Meinungsverschiedenheiten gab es auch wegen der Frage, inwieweit Castellanos den Fahrgastbeirat gegenüber Dritten vertreten darf. Er habe auch nicht „Erklärungen des Landkreises“ abgeben wollen, betont der Sprecher. Dies sei nur den Mandatsträgern vorbehalten. „In meinem Bericht habe ich lediglich bemängelt, dass mir abgesprochen wurde, den Fahrgastbeirat und die dort beschlossenen Positionen Dritten gegenüber mitzuteilen.“

„Abschreckende“ Reaktion

Ein Verstoß gegen die hessische Landkreisordnung oder andere Gesetze liege nicht vor, nur weil sich der Sprecher eines Beirats in der Presse oder gegenüber zuständigen Stellen zu den Beschlüssen des Gremiums, namens des Gremiums das er leitet, austauscht. „Wäre dies zutreffend, würde der partizipative Gedanke von Beiräten in der Vertretung ihrer Interessen nach außen konterkariert“, gibt er zu Bedenken. Wenn er sich bei Pressereignissen positiv über die Arbeit des Kreises äußerte, habe die Verwaltung das auch nie beanstandet. Wie der Kreis auf Verbesserungsvorschläge reagiert, sei „abschreckend für ein Engagement von Ehrenamtlichen in der offenbar geplanten Mobilitätskommission oder ähnlichen Gremien des Kreises“, fürchtet Castellanos. kbw