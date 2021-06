Elmhausen. Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 14 und 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Nibelungenstraße im Lautertaler Ortsteil Elmshausen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte auf unbekannte Art und Weise einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten BMW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Bensheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können (Telefon: 06251 / 84680).

