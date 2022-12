Lorsch. Ein geparkter Pkw ist in Lorsch an der Kreuzung Heinrichstraße / Schillerstraße vermutlich in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember angefahren worden. Das Fahrzeug wurde auf Höhe der Fahrertür beschädigt. Die Beschädigungen lassen den Schluss auf ein höheres Unfall verursachendes Fahrzeug, ähnlich eines Lieferwagens.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 06252/ 7060.