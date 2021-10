Fahrer rettet sich auf der A 5 bei Seeheim-Jugenheim aus brennendem Auto

Region. Ein 31 Jahre alter Mann hat sich auf der A 5 bei Seeheim-Jugenheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt aus seinem brennenden Sportwagen retten können. Mutmaßlich wegen zu hoher Geschwindigkeit war das Auto am Mittwochabend (20.) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Leitplanke kollidiert, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Auto ging in Flammen auf. Am Wagen und an der Leitplanke entstand ein Schaden von insgesamt 97 000 Euro, so die Polizeisprecherin. lhe

