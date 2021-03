Weinheim. Überraschende Kehrtwende in Sachen Hildebrand’sche Mühle: Das Landesdenkmalamt (LDA) in Stuttgart hat der Stadt Weinheim mitgeteilt, dass es seine frühere Auffassung revidiert hat, lediglich die Villa sei denkmalgeschützt, der Turm jedoch nur im Rahmen des Ensembleschutzes. Das teilt Weinheims Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner mit. Nun stehe der Turm auch ohne Bezug auf die denkmalgeschützte Villa für sich allein unter Denkmalschutz und müsse erhalten bleiben.

Es ist – für die immer noch ungewisse Zukunft des städtebaulich prägenden Areals – eine Entscheidung, die so niemand erwartet hat. Bislang war der Denkmalschutz für Villa und Turm im Rahmen des Ensembleschutzes miteinander verknüpft. Das heißt: Würde die Villa als nicht mehr erhaltenswert eingestuft und könnte in der Folge abgerissen werden, hätte dies auch Folgen für den Turm.

Anders ausgedrückt: Fällt die Villa, fällt auch der ehemalige Siloturm. Mit der neuen Einschätzung stehen beide Gebäude nun für sich; sollte der Denkmalschutz für die alte Villa zurückgenommen werden, hätte dies zunächst keine Folgen für den Erhalt des Turms. Mittlerweile kam auch auf einer anderen Ebene eine neue Dynamik in das Thema: Demnach hat sich nach Auskunft des Ersten Bürgermeisters ein neuer Projektverantwortlicher für die ehemalige Hildebrand’sche Mühle gemeldet. Eigentümerin der Immobilie sei laut Dr. Fetzner nach wie vor die Immobilien Weinheim Projektgesellschaft mbH.

Der Erste Bürgermeister weiter: „Zwischenzeitlich wurde die Immobilie besichtigt und Kontakt mit unserem Amt für Baurecht und Denkmalschutz sowie dem LDA aufgenommen. „Da nach Jahren des Stillstands jetzt von Seiten des Eigentümers Aktivitäten festzustellen sind, ist dies zumindest ein positives Signal“, interpretiert es Dr. Fetzner. Was den neuen Projektverantwortlichen betreffe, so zeige sich dieser aufgrund der Vorgeschichte der Hildebrand’schen Mühle etwas öffentlichkeitsscheu.

Wie die Neuigkeiten aus Stuttgart eingeordnet werden müssen und wie es um die Sanierung der Gebäude und somit die Entwicklung des gesamten Areals nahe der Peterskirche bestellt ist, dazu unterhielt sich die Redaktion mit dem Ersten Weinheimer Bürgermeister.

Wie realistisch ist es, dass der Turm aufgrund seiner Substanz überhaupt erhalten werden kann?

Dr. Torsten Fetzner: Im Gegensatz zur filigranen Villa hat der Turm eine sehr solide und robuste Bausubstanz. Allerdings hat sich auch beim Turm in den letzten Jahren die Substanz verschlechtert. Ich denke, wenn innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Sanierung erfolgt, ist das Bauwerk noch zu retten.

Wurde Ihnen erklärt, warum man seitens des Landesdenkmalamts seine Meinung geändert hat?

Fetzner: Ich habe natürlich die Gründe hinterfragt. Die zuständige Sachbearbeiterin des Landesdenkmalamtes hat mir mitgeteilt, die damalige Einschätzung sei falsch gewesen.

Sie berichten von Aktivitäten seitens des Eigentümers. Können Sie näher definieren, welche Aktivitäten das sind?

Fetzner: Ich hatte seit Mai 2019 keinen Kontakt mehr zu der Projektgesellschaft, und außer dem von uns erzwungenen Bau des Notdaches hat sich in den letzten Jahren auch nichts getan. In den letzten Wochen gab es verschiedene Telefonate, die uns positiv stimmen. Viel mehr kann ich im Moment noch nicht sagen.

Handelt es sich bei dem neuen Projektverantwortlichen um ein externes Büro im Auftrag der Eigentümergesellschaft oder um jemanden aus dem Unternehmen selbst?

Fetzner: Der neue Projektverantwortliche möchte sich öffentlich erst äußern, wenn er sich einen Überblick verschafft hat und hat uns hinsichtlich seiner Person zunächst um Zurückhaltung gegenüber der Presse gebeten. Diese Haltung ist, wenn man den bisherigen Ablauf dieses Projektes betrachtet, nachvollziehbar.

Wie lautet Ihre persönliche Einschätzung?

Fetzner: Ich denke, wenn keine Nutzung für den Turm gefunden werden kann, wird eine Projektentwicklung insgesamt sehr schwierig. Hier ist ein enger Austausch mit dem Landesdenkmalamt notwendig. Für das Grundstück selbst ist eine Wohnbebauung denkbar und aus meiner Sicht auch durchaus realisierbar.

Sehen Sie eine Chance, dass mit der vorhandenen Substanz noch gearbeitet werden kann?

Fetzner: Beim Siloturm ja, bei der Villa habe ich Bedenken, ob die Substanz noch erhalten werden kann. Letztendlich muss aber für beide Bauwerke ein Sachverständigengutachten erstellt werden. Dann wissen wir mehr.

Gibt es seitens des Projektverantwortlichen zumindest einen groben Zeitrahmen, bis wann und vor allem, was realisiert werden soll?

Fetzner: Mir ist kein Zeitplan bekannt. Ich glaube, dazu ist es noch zu früh.

Im vergangenen Sommer sah es noch so aus, dass sich das Thema Sanierung schon bald erledigen könnte. Damals kündigte Projektentwickler Dr. Jochen Stahl von der Firma ICG, der die Interessen des Eigentümers vertrat, an, dass man einen Abrissantrag vorbereite. Im Zuge dessen wollte man „wirtschaftliche Unzumutbarkeit“ einer Sanierung nachweisen, denn er teilte die Einschätzung des LDA nicht: „So schade das auch ist: Aber die Gebäude sind nicht mehr zu retten“, erklärte Stahl. Die Verantwortung dafür liege aber weder bei ihm noch bei der Stadt Weinheim, sondern beim vorherigen Eigentümer.

Dr. Torsten Fetzner ergänzte damals: „Trotz der völlig unbefriedigenden Situation muss man festhalten, dass der Wunsch des Gemeinderats und weiter Teile der Öffentlichkeit, ein Großbordell zu verhindern, erfüllt wurde. Auch wurde die marode und einsturzgefährdete Bausubstanz weitestgehend abgerissen.“ Danach geschah aber nicht viel. Querelen rund um den früheren Eigentümer stoppten das ursprünglich geplante Projekt. So wurde zum Beispiel erst nach dem Eigentümerwechsel im August 2019 ein gut zwei Jahre zuvor entferntes Notdach über der Villa wieder installiert. In der Zeit dazwischen war die Villa Wind und Wetter ungeschützt ausgesetzt, was den Verfall des Gebäudes nicht aufgehalten hat.