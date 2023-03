"Fachkompetenz pur": Lieberknecht lobt Schuster

Darmstadt. Darmstadts Torsten Lieberknecht hat Trainerkollege Dirk Schuster vor dessen emotionaler Rückkehr zum Böllenfalltor ausdrücklich gelobt. "Dirk Schuster verkörpert Fachkompetenz pur. Das hat er hier eindrucksvoll bewiesen, indem er große Spuren hinterlassen hat. Er ist in der Lage, Teams aufzubauen und ihnen taktische Variabilität sowie eine gewisse Stärke beizubringen", sagte Lieberknecht am Freitag. Schuster hatte die Lilien damals von der 3. Liga in die Bundesliga geführt und betreut inzwischen den 1. FC Kaiserslautern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darmstadt und Kaiserslautern treffen am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) im Zweitliga-Topspiel aufeinander. Die Lilien wollen dabei ihre Sieglos-Serie beenden, sind vor dem ehemaligen deutschen Meister aus der Pfalz aber gewarnt. "Der FCK ist stark, hat tolle Einzelspieler und präsentiert sich genau wie wir als Team. Sie haben klare Handlungsmuster nach Führungen sowie nach Rückständen. Zudem zeichnet sie eine taktische Flexibilität aus", sagte Lieberknecht.