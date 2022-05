Extra-Regeln für Corona-Infizierte bei Ministerpräsidentenwahl in Hessen

Hessen. Bei der Abstimmung für den neuen Ministerpräsidenten am kommenden Dienstag will der Hessische Landtag auch Corona-Infizierten ermöglichen, ihre Stimme abzugeben. "Es besteht ein konkretes Konzept, Wahlhandlungen mit Infizierten ohne direkten Kontakt zu anderen Abgeordneten durchzuführen", teilte eine Landtagssprecherin in Wiesbaden auf Anfrage mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Dienstag soll der bisherige Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) zum neuen hessischen Ministerpräsidenten gewählt werden. Er benötigt die absolute Mehrheit der 137 Sitze im Parlament. Das sind die Stimmen aller 69 Parlamentarier von CDU (40) und Grünen (29), denn Schwarz-Grün regiert mit der Mehrheit von nur einem Mandat. Es könnte also auf jede einzelne Stimme ankommen.

Abgeordnete mit einem positiven Corona-Test müssen sich an diesem Tag in der Bibliothek aufhalten, die zu diesem Zweck gesperrt wird. "Lediglich zu den Wahlhandlungen/Abstimmungen würden sie diesen Bereich verlassen", erklärte die Sprecherin. Für Wahlen, bei denen per Akklamation abgestimmt wird, müssten die Parlamentarier in die räumlich abgetrennte Regie-Kabine gehen. "Von dort aus kann das Präsidium die Handzeichen erkennen und die Abstimmung werten."

Bei schriftlichen Abstimmungen wird der Sprecherin zufolge eine Wahlurne in einem gesonderten Raum aufgestellt, wo ein zusätzlicher Schriftführer und ein Mitarbeiter der Verwaltung den Wahlgang überwachen würden. Das Hygienekonzept sei vom Wiesbadener Gesundheitsamt für gut und sicher befunden worden. Die Behörde habe zugesagt, im Fall der Fälle eine Ausnahme von den Quarantänevorgaben "aus wichtigem Grund" zu genehmigen. "Aufgrund der Erfahrungen beim letzten Plenum und der weiterhin sinkenden Inzidenz hoffen wir aber, dass unsere umfangreichen Vorbereitungen nicht zum Tragen kommen."

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2