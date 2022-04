Der Exotenwald in Weinheim darf bis Ende nächster Woche nicht betreten werden, der Schlosspark war bis Montag gesperrt. Das sind die Folgen der heftigen Schneefälle, unter deren Last zahlreiche Äste brachen. „Die Schäden sind so groß wie wir es seit sehr langer Zeit nicht mehr erlebt haben“, sagt Thomas Fischer von der Pressestelle der Stadt Weinheim.

Dramatisch und lebensgefährlich ist

...