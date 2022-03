Bergstraße. Zu einer Exkursion zum Amphibienteich für Familien und Kinder ab sechs Jahren lädt das Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB) für Freitag, 4. März, von 18.30 bis 20.30 Uhr ein. Im März ist der Höhepunkt der alljährlichen Wanderung der Frösche, Kröten und Molche vom Winterquartier zum Laichgewässer. „Inzwischen haben sich die Amphibien an ihren neuen Tümpel gewöhnt und müssen nicht mehr die Straße queren. Mit der beginnenden Dämmerung können wir jede Menge Amphibien beobachten“, schreibt das NZB in seiner Einladung. Referent ist Gerhard Eppler, Treffpunkt ist am Sportplatz in Langwaden. Spenden sind erbeten. red

