Existenzgründung in freien Berufen

Bergstraße. Die Wirtschaftsförderung Bergstraße veranstaltet in diesem Jahr zum fünften Mal einen Sprechtag speziell für Existenzgründer in freien Berufen. Die Veranstaltung am 22. Juni findet erneut in Kooperation mit dem Institut für Freie Berufe (IFB) statt und wird vom hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen gefördert. Für Gründer aus der Wirtschaftsregion Bergstraße ist die Teilnahme am Sprechtag kostenfrei.

Das Angebot richtet sich an Freiberufler, die vor und nach der Existenzgründung fachmännischen Rat und Unterstützung brauchen. Fragen hinsichtlich der Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen in Folge der Coronavirus-Pandemie zu beantworten, ist bei diesem Sprechtag hingegen nicht vorgesehen. Hierzu können sich Betroffene gesondert an die WFB wenden.

„Die vergangenen Sprechtage wurden sehr gut angenommen“, sagt Marco Kreuzer, Projektleiter der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald. Deshalb wolle man die Veranstaltung auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie anzubieten – im Jahr 2021 also per Skype als Videoberatung.

Der Sprechtag für Existenzgründer in freien Berufen findet am 22. Juni online per Skype als Videoberatung statt. Eine Terminvereinbarung erfolgt online beim IFB unter ifb.uni-erlangen.de/gruendungsberatung/einzelberatung/hessen. Wer außerhalb dieses Sprechtags einen Beratungstermin mit dem IFB vereinbaren möchte, kann sich an bei Andrea Perl-Morea, IFB, unter 0911/23 565 22 anmelden. red

Info: www.wirtschaftsregion- bergstrasse.de.