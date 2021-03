  Exhibitionist in der Hochschulstraße

Darmstadt. Ein noch unbekannter Mann hat sich am Donnerstagabend (18.3.) in Darmstadt gegen 20.40 Uhr gegenüber einer jungen Frau in der Hochschulstraße entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Er wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze. Seine bis zu den Knöcheln heruntergelassenen Hose wurde als weite hellblaue Jeans wahrgenommen. Eine sofort nach ihrer Alarmierung eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Darmstädter Kripo (K10) hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen der Unbekannte aufgefallen ist, beziehungsweise, die Hinweise zu seiner Identität geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alle sachdienlichen Informationen zu erreichen.

