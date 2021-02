  Exhibitionist belästigte Kinder

Babenhausen. Am Montagnachmittag hat ein unbekannter Mann gegen 15.30 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße in Babenhausen zwei Mädchen belästigt. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, saß der Unbekannte im Einmündungsbereich zur Schwimmbadstraße in einem grauen Kleinwagen auf dem Fahrersitz, hatte die Autotür geöffnet, seinen Unterleib entblößt und machte mit Schnalzgeräuschen die Kinder auf sich aufmerksam, wobei er sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. Seine Statur wurde als dünn wahrgenommen. Er hatte kurze braune Haare und war zum Zeitpunkt der Tat mit einem grauen Pullover bekleidet. Eine nähere Beschreibung des Autos liegt derzeit nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu der Identität des Mannes oder dem geparkten grauen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 mit dem Kommissariat 10 in Verbindung zu setzen.