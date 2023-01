Ex-Sozialminister Grüttner kehrt als Nachrücker in den Landtag zurück

Wiesbaden. Der ehemalige hessische Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) kehrt als Abgeordneter in den Landtag in Wiesbaden zurück. Der 66-Jährige nimmt den Platz des früheren Landtagspräsidenten Norbert Kartmann (CDU) ein, der zum Jahreswechsel aus dem Parlament ausgeschieden war. Das teilte der Kreisvorsitzende der CDU Offenbach, Andreas Bruszynski, am Dienstag mit.

Grüttner saß bereits von 1995 bis 2019 als Abgeordneter im hessischen Landtag. Von 2010 bis 2019 war der CDU-Politiker Sozialminister im Kabinett von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Bei der Landtagswahl 2018 hatte Grüttner sein Direktmandat verloren und war zweiter Nachrücker über die CDU-Landesliste geworden. Der erste Ersatzbewerber nach dem Ausscheiden von Kartmann hatte aus beruflichen Gründen auf das Mandat verzichtet.