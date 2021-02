Bergstraße. Jeden Tag 7000 Schritte gehen – das hat sich die Landratskandidatin Evelyn Berg (Bündnis 90/Die Grünen) fest vorgenommen. Und einmal pro Woche, am Samstag oder Sonntag, dürfen es dann auch sehr gerne weit mehr Schritte sein – denn dann packt sie ihren Rucksack und macht sich auf in die Natur zum Wandern.

Los geht’s in die Weinberge

„Ich bin eigentlich schon immer gerne gewandert“, berichtet sie auf dem Weg vom Treffpunkt, dem Zwingenberger Rathaus, in Richtung der schmalen Steintreppen. „Das Schöne daran ist, dass man von überall aus loslaufen kann.“

Seit Beginn der Corona-Pandemie lebe sie ihr langjähriges Hobby aber wieder viel intensiver aus und habe vor allem die Wanderwege der Region für sich entdeckt, erzählt sie. Kurze Zeit später ist bereits der Einstieg des Nibelungensteiges in Sichtweite. Und so langsam aber sicher merkt man, dass es der Landratskandidatin beim Wandern nicht allein um die Auszeit vom Alltag und um Bewegung, sondern vor allem um Ausdauer geht. Denn schlendern statt laufen, das kommt ihr beim Wandern nicht in die Tüte. Ausdauer und Geduld seien es übrigens auch, die das Wandern und die Politik gemein haben, berichtet sie.

Die Vögel zwitschern und eine frische Brise weht einem beim Laufen um die Nase. „Wenn man erst einmal ein Stück gelaufen ist, dann merkt man, dass man weniger miteinander redet und stattdessen viel mehr auf die eigene Atmung achtet“, erklärt sie.

Ab und an bahnt sich sogar die Sonne ihren Weg durch die Wolkendecke und blitzt durch das noch kahle Geäst der Bäume. Bestes Wanderwetter, denn bei strömendem Regen zieht es auch die Landratskandidatin nicht unbedingt auf die Wanderwege der Region.

Zugegeben, stellenweise ist der Boden vom Regen der vergangenen Tage schon noch ziemlich matschig und schmatzt bei jedem Schritt. Statt Wanderschuhen setzt Berg übrigens viel lieber auf ihre schwarzen Doc Martens, die auch sonst beim Laufen nicht fehlen dürfen – heute kombiniert mit grünen Wollsocken und dazu passend einem grünen Schal.

Entlang an Hagebutten- und Rosenbüschen geht es weiter, in Richtung der Weinberge. „Besonders gerne laufen wir zum Beispiel in Winterkasten oder auch im Fischbachtal“, verrät sie. Denn von der Ebene aus gehe es schon ziemlich steil hinauf in die Weinberge. Da sei es zur Abwechslung auch mal schön, direkt im Odenwald zu starten. Wir, das sind übrigens ihr Mann Dieter und sie. Denn unter anderem das Wandern und die Lust am Laufen verbindet die beiden, weswegen sie am Wochenende besonders gerne zusammen losziehen. „Es ist wichtig, dass man gemeinsame Interessen hat“, erzählt sie.

Meistens sind sie zu zweit unterwegs, aber auch gerne mit Freunden – sofern es das Infektionsgeschehen und die aktuellen Corona-Regeln zulassen versteht sich. „Dann ist es praktisch, dass wir sehr viele Wanderwege in der Region kennen“, berichtet Berg. Denn wenn zum Beispiel jemand dabei ist, der nicht so oft wandern geht, dann kann man die Strecke entsprechend anpassen und kürzere Strecken aussuchen“, erklärt sie.

Picknick mit hartgekochten Eiern

Denn wer fleißig wandert, der hat sich zwischendurch auch mal eine Pause verdient. Herrlich, der Blick über Zwingenberg, Bensheim und Heppenheim. Neben etwas zum Trinken – Wasser oder Kaffee zum Beispiel – habe sie auch oft belegte Brote dabei. „Und hartgekochte Eier“, ergänzt sie, für ein kleines Picknick in der Natur. „Nicht fehlen dürfen dafür übrigens auch die hier“, berichtet die Landratskandidatin, während sie die gelben Reißverschlüsse ihres grünen Wanderrucksacks aufzieht und daraufhin zwei faltbare Sitzkisschen herausholt. Nach einer kurzen Pause und ein paar hundert Metern weiter, huscht auf dem Weg entlang der Weinreben doch glatt ein Hund an Evelyn Berg vorbei. Lucky (auf Deutsch „glücklich“) heißt die Fellnase, wie ihr Herrchen verrät. Wenn das mal kein glücklicher Zufall und vielleicht sogar ein gutes Omen ist.