Evangelisches Dekanat Bergstraße: Ein Wochenende nur für Frauen

Bergstraße. „Leben heißt Veränderung“ lautet das Motto eines Wochenendes für Frauen im Elsass, zu dem das Evangelische Dekanat Bergstraße einlädt. Anmeldeschluss ist der 1. September.

„Wie wurden wir als Kinder geprägt? Mit welchen Träumen sind wir als junge Frauen ins Leben gestartet und wie ist es geworden? Wie erleben wir unser Älterwerden? Was ist gewöhnungsbedürftig? Was macht Mut, dass wir dennoch das Apfelbäumchen pflanzen? Diesen Fragen soll auf dem dreitägigen Frauen-Wochenende im elsässischen Oberbronn nachgegangen werden“, heißt es in der Einladung.

„Dass Leben Veränderung bedeutet ist eine Binsenweisheit. Denn nichts bleibt wie es ist. Weder können wir schöne Momente fest halten noch bei Schicksalsschlägen die Zeit weiter drehen, dass der Schmerz schneller vorüber geht“, sagt Birgit Geimer, die das Frauen-Wochenende vorbereit hat und leiten wird. Die frühere Bildungsreferentin des Evangelischen Dekanats Bergstraße ist seit Anfang des Jahres im (Un-) Ruhezustand.

Die dreitägige Veranstaltung findet vom 22. bis 25. September statt. Im Preis sind drei Hotelübernachtungen und Vollpension eingeschlossen. Nach Angaben von Birgit Geimer sind je nach Absprache und unter Berücksichtigung der Wetterverhältnisse verschiedene Unternehmungen möglich. red