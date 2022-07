Nach zweijähriger Pause fand am Freitag bereits zum vierten Mail der Sommerempfang des Konfessionskundlichen Instituts (KI) im Wolfgang-Sucker-Haus in Bensheim statt. In diesem Jahr wurde der Termin erstmals mit dem traditionellen Johannisempfang des Landesverbandes Hessen im Evangelischen Bund kombiniert. Eine Premiere, die eigentlich schon für 2020 vorgesehen war, aufgrund der Pandemie aber

...