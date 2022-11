Evangelische Kirche beschließt Haushalt von 721 Millionen Euro - unsichere Zeiten

Hessen. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) geht mit einem Haushalt von 721 Millionen Euro ins kommende Jahr. Der Haushaltsentwurf 2023 stehe im Zeichen von Unsicherheiten durch steigende Energiekosten, Inflation und Rezessionserwartungen, teilte die EKHN am Samstag nach ihrer Herbsttagung in Offenbach mit. Der Haushalt sei am Freitagabend einstimmig beschlossen worden und umfasse elf Millionen Euro mehr als noch in diesem Jahr. 50 Millionen Euro müssten aus Rücklagen entnommen werden. Größter Einzelposten seien die Personalkosten in Höhe von 326 Millionen Euro. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau mit ihren 1,4 Millionen Mitgliedern erstreckt sich über Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz.

