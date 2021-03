  Evakuierung wegen Bombenfund in Babenhausen hat begonnen

Darmstadt-Dieburg. Im Zuge der Entschärfung mindestens einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Babenhausen, wegen der ein ganzer Stadtteil geräumt werden muss, hat die Evakuierung durch Feuerwehr und Polizei begonnen. Um das Gebiet abschließend zu kontrollieren, sei später auch ein Hubschrauber im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen. Danach könne die Entschärfung beginnen.

Rund 1100 Bewohner des Stadtteils Harreshausen mussten ab 8.00 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Auf einer Baustelle in der Kommune im Kreis Darmstadt-Dieburg war der Boden auf Kampfmittelspuren gescannt worden. Dabei wurde mindestens eine Bombe gefunden, es könnten auch mehrere auf dem Areal liegen. Nun soll der Fund ausgegraben und möglicherweise entschärft werden. Betroffene Bürger sollen in einer Notunterkunft in der Stadthalle betreut werden.