Europaweit gesuchtes Trickbetrügerpärchen in Frankfurt festgenommen

Frankfurt. Bei einer zivilen Streife am Frankfurter Hauptbahnhof sind zwei europaweit gesuchte Trickbetrüger gefasst worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren der 39-Jährige und seine 27-jährige Freundin zur Fahndung ausgeschrieben. Das Paar sei in der Vergangenheit schon in Teilen Europas mit Straftaten aufgefallen.

Beamten war am Dienstag zunächst das abgelaufene Kurzzeitkennzeichen eines Autos aufgefallen, mit dem das Pärchen unterwegs war. Die Polizisten vermuteten, dass es sich um die Gesuchten handelt, und beobachteten das Paar weiter.

Den Angaben zufolge versuchte der Mann in einigen Geschäften am Bahnhof erfolglos, Trickdiebstähle zu begehen. Bei seinem letzten Versuch nahmen ihn die Beamten fest und kurz darauf auch seine Freundin.