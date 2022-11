Europa und die Energiekrise

Bergstraße. Zu ihrer Mitgliederversammlung lädt die Bergsträßer Europa-Union für Montag, 14. November, 18.30 Uhr, nach Bensheim ins Hotel „Felix“ ein. Auf der Tagesordnung stehen ein Statement des EU-Kreisvorsitzenden Wolfgang Freudenberger (Birkenau) zur aktuellen Europapolitik und der Tätigkeitsbericht des Kreisvorstands für das Jahr 2022.

Mansmann zu grünem Wasserstoff

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung lädt die überparteiliche Europa-Union zu einer öffentlichen Versammlung ab 19.30 Uhr ein. Zum Thema „Grüner Wasserstoff als Schlüssel der Energiewende“ referiert der Energieexperte und Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Till Mannsmann (FDP). Er steht danach auch zur Diskussion und Erläuterung der Energiepolitik der Bundesregierung zur Verfügung. Das Thema Energiewende ist seit Monaten in aller Munde. Viele Menschen sind aktuell von Preissteigerungen und Versorgungsängsten sehr betroffen. „Der Referent zeigt Wege aus der Energiekrise auf“, heißt es in der Einladung. red