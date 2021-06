Europa aus Sicht der Schüler

Bergstraße. Das Schuljahr 2020/21 war ein Ausnahmejahr, in dem die Kinder und Jugendlichen in Europa großen Belastungen ausgesetzt waren. Deutschlands ältester Schülerwettbewerb hat in seiner 68. Runde dazu eingeladen, die Vor- und Nachteile der Digitalisierung in Europa zu reflektieren. Es sind berührende Einblicke in die Lebenswelt der jüngsten Europäer während der Pandemie entstanden. Mit dem Slogan „Digital EU – and You?!“ konnte der Europäische Wettbewerb unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten zahlreiche Schüler zum Mitmachen motivieren – trotz schulischer Einschränkungen durch die Pandemie.

Wie hat sich die Lebenswelt von Kindern durch die Digitalisierung verändert? Welche kreativen Ausdrucksformen sind erst durchs Internet möglich geworden? Wie haben soziale Medien unsere Kommunikation verändert? Welche Auswirkung hat die Digitalisierung auf unsere Umwelt? Und wie können wir uns in Europa nahe bleiben trotz Abstandsgebot?

Die 13 altersdifferenzierten Aufgabenstellungen des Europäischen Wettbewerbs luden dazu ein, sich persönlich und politisch mit Aspekten des digitalisierten Lebens zu befassen. 42813 Schülerinnen und Schüler von 841 Schulen reichten Bilder, Texte, Videos oder selbst komponierte Musik beim 68. Europäischen Wettbewerb ein, 33 internationale Onlineprojekte entstanden. Etwa 550 Arbeiten wurden mit Bundespreisen ausgezeichnet, viele Tausende erhalten zusätzlich Kreis- oder Landespreise.

Besonders beeindruckend, so die überparteiliche Europa-Union Bergstraße, sei die differenzierte Meinungsbildung der Kinder und Jugendlichen: Sie zeigen sowohl kritische als auch positive Aspekte der Digitalisierung auf.

Wie der Kreisvorsitzende der Europa-Union Bergstraße Wolfgang Freudenberger mitteilte, finden zeitnah die Preisverleihungen statt. Die Preise sollen unter Beachtung der Hygienevorschriften persönlich übergeben werden.

Besonders erfolgreich sind im diesem Jahr Kinder und Jugendliche aus dem Goethe-Gymnasium Bensheim, der Martin-Luther-Schule Rimbach und der Ulfenbachtal Schule in Grasellenbach gewesen. Vom Goethe-Gymnasium Bensheim holten Annina Lang und Elisa Weis Bundespreise. Franziska Bangert, Elias Habeck und Paula Gärtner vom der Martin-Luther-Schule in Rimbach erhalten ebenfalls Bundespreise. Dazu kommen zahlreiche Landespreise und Anerkennungen an allen Schulen. red

