Darmstadt-Dieburg. Ein Kabelfehler hat am Mittwoch (16.9.) einen Stromausfall in Teilen der Gemeinden Modautal und Mühltal (Landkreis Darmstadt-Dieburg) verursacht. Die Stromversorgung war von etwa 11.40 Uhr für zirka eine Stunde unterbrochen. Die e-netz stellte nach eigenen Angaben die Versorgung durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz wieder her.

