Etliche Zugausfälle in Nord- und Mittelhessen

Frankfurt/Bebra. Fahrgäste auf Bahnstrecken in Nord- und Mittelhessen müssen sich ab dem Wochenende auf Zugausfälle und Fahrplanänderungen einstellen. Betroffen seien zunächst am Wochenende (15./16. April) Züge der Kurhessenbahn, teilte der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) am Freitag mit. So fährt die Regionalbahn zwischen Kassel und Bad Wildungen gar nicht, zwischen Marburg und Brilon verkehren die Züge in einem anderen Rhythmus, zudem sollen Busse eingesetzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die durchgehenden Regionalbahnen zwischen Marburg und Erndtebrück (Kreis Siegen-Wittgenstein) fahren planmäßig, die anderen Züge werden größtenteils durch Busse ersetzt. "Aufgrund der Straßensperrung zwischen Wallau und Bad Laasphe wird es hier jedoch zu erheblichen Verzögerungen kommen", kündigte der NVV an. Grund für Einschränkungen bei der Kurhessenbahn seien krankheitsbedingte Personalausfälle.

Zudem gibt es von Montag, 17. April, bis Samstag, 22. April, wegen Bauarbeiten Einschränkungen auf der Bahnstrecke zwischen Bebra im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und Frankfurt. Die Bahnstrecke zwischen Wächtersbach und Hanau kann jeweils zwischen 19.00 und 6.00 Uhr nicht befahren werden, weswegen es zu Zugausfällen, Schienenersatzverkehr mit Bussen und geänderten Fahrzeiten kommt.

Zusätzlich werden von Donnerstag bis Samstag jeweils zwischen 21.00 und 6.00 Uhr Züge umgeleitet. Dadurch entfalle der Halt am Offenbacher Hauptbahnhof bei einigen Verbindungen, hieß es. Von geänderten Fahrzeiten oder Ausfällen sind laut NVV auch Fahrgäste betroffen, die mit den Regionalzuglinien RE 5 oder RE 50 zwischen Bebra und Frankfurt unterwegs sind.