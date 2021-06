Es wird sommerlich: Bis zu 30 Grad am Montag

Hessen. Die Menschen in Hessen können sich auf einen sonnigen Wochenstart freuen. "Es wird sommerlich", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Demnach könnte am Montag die 30-Grad-Marke am Oberrhein geknackt werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 30 Grad. Wolken sollen dann am Dienstag über den Norden des Landes ziehen - die Temperaturen bleiben dabei aber weiter sommerlich und größtenteils trocken mit bis zu 24 Grad in Nordhessen und bis an die 30 Grad im Süden. Am Mittwoch und am Donnerstag machen die Temperaturen laut DWD dann nochmal einen Sprung nach oben, am Donnerstag seien Höchstwerte bis an die 36 Grad möglich.

