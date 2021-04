Wie vor Ostern kurz berichtet, wird es auch in diesem Jahr kein Schlossgrabenfest in Darmstadt geben. Dabei hatten Thiemo Gutfried und Frank Grossmann, die Veranstalter von Hessens größtem Musikfestival, gehofft, dass es nach der Absage im letzten Jahr vom 20. bis zum 24. Mai 2021 zu einer Neuauflage von Hessens größtem Musikfestival kommen kann. Doch aufgrund der aktuellen Corona-Lage „mit täglich neuen, ungewissen Entwicklungen“ wäre dies „schlichtweg verantwortungslos“, so Gutfried und Grossmann.

AdUnit urban-intext1

Auch der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) bedauert die erneute Absage der Veranstaltung, die er als „eine Feier des Lebens“ würdigt und auch als Wirtschaftsfaktor für die Gastronomie, die Schausteller, die Hotellerie, aber auch die zahlreichen Kulturschaffenden, die alle besonders schwer von der Krise betroffen sind“. Man arbeite aber parallel am Ausbau der Testmöglichkeiten und an Konzepten, „wie in Darmstadt auch in diesem Sommer zumindest kleinere Kulturveranstaltungen möglich gemacht werden könnten“.

„Die Sehnsucht nach Normalität ist natürlich auch bei uns riesig und der Wunsch, endlich wieder gemeinsam und nicht einsam zu feiern. Die Realität jedoch sieht anders aus. Wir haben als Veranstalter bis zuletzt auf eine Neuauflage gehofft, dabei aber auch stets betont, dass wir nur dann ein Schlossgrabenfest veranstalten werden, wenn es für alle sicher ist. Dem ist aber definitiv nicht so. Wir müssen uns daher schweren Herzens erneut dem Virus geschlagen geben und akzeptieren, dass es in diesem Jahr noch nicht soweit ist. Die Absage ist alternativlos“, so Gutfried und Grossmann.

Zugleich erteilen beide auch einem abgewandelten, möglicherweise unter besonderen Hygienevorschriften stattfindendem Schlossgrabenfest eine Absage: „Alleine feiern ist nicht das, wofür das Schlossgrabenfest steht – für ein kollektives emotionales Erlebnis, bei dem sich Menschen bei bester Laune ungezwungen treffen und ausgelassen feiern. Und ja, auch das gehört dazu, sich in den Armen liegen.

AdUnit urban-intext2

Ein Schlossgrabenfest bei dem mit Abstand, nicht miteinander, sondern nebeneinander gefeiert wird, können wir uns nicht vorstellen und wird es mit uns nicht geben. Das Fest lebt davon, dass gemeinsam und nicht einsam zur Musik gefeiert wird, mit allen Emotionen, die dazugehören. Diesen Charakter soll das Fest auch immer behalten. Ein alternatives Schlossgrabenfest mit Abstandsregeln, Masken, Sitzvorschriften, zugeteilten Quadranten und Quadratmeter-Flächen oder Massenschnelltests wird es daher in diesem Jahr mit uns nicht geben. Wir wollen erst dann wieder feiern, wenn das unter annähernd normalen Rahmenbedingungen für alle Besucher wieder sicher möglich ist. Wir hoffen sehr, dass wir durch die zunehmende Anzahl an Corona-Schutzimpfungen im nächsten Jahr zu einer gewissen Normalität zurückkehren können, die dann auch ein Schlossgrabenfest wieder erlaubt“, so Gutfried und Grossmann.

„Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir voll und ganz hinter der Entscheidung der Stadt Darmstadt stehen. Die Absage ist alternativlos. Wir alle müssen verzichten, und dazu zählt in dieser Krise auch der Verzicht aufs Feiern, um die Verbreitung des Virus verlangsamen zu können. Gesundheit und Solidarität mit denen, für die das Virus eine sehr ernste Gefahr darstellt, aber auch mit denen, die alles tun, um uns zu schützen – allen voran Ärzte und Pflegepersonal – gehen für uns über alles.“

AdUnit urban-intext3

Wirtschaftlich ein schwerer Schlag

Geschäftlich und damit wirtschaftlich sei die erneute Absage für die beiden Veranstalter ein schwerer Schlag. Für die Neuauflage und die Zeit nach Corona werde man auf die Unterstützung der Stadt, der Sponsoren und mögliche Kulturhilfen von Bund und Land angewiesen sein: „Alleine ist das nicht zu schaffen. Der Oberbürgermeister hat uns für den Neustart ausdrücklich seine persönliche Unterstützung und die der Stadt zugesagt. Ein Wiederaufbau der Kulturangebote wird nur gemeinsam gelingen können“, so Gutfried und Grossmann. red

AdUnit urban-intext4