Es ist unklar, ob bei Abrechnungen von Tests an der Bergstraße betrogen wird

Bergstraße. Werden auch in Testzentren im Kreis Bergstraße mehr Tests abgerechnet als durchgeführt? Wer kontrolliert das und wie? Um diese Fragen ging es unter anderem bei der jüngsten Corona-Pressekonferenz des Kreises. Doch ob – und wenn ja – durch wen eine solche Prüfung durchgeführt wird, das weiß keiner so genau, wie Anfragen dieser Zeitung zeigen.

„Der Kreis Bergstraße kann das nicht überprüfen, weil wir nicht Teil der Abrechnungskette sind: Das ist laut Angaben des Sozialministeriums Sache der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und des Bundes“, so Landrat Christian Engelhardt.

Das Gesundheitsamt gehe aber Hinweisen nach, wenn Zweifel bestehe, dass Vorgaben nicht richtig eingehalten werden. Auch Ortsbegehungen seien möglich.

Beanstandungen sei das Amt bereits nachgegangen. Dass der Betrieb in einem oder mehrerer Fälle eingestellt wurde, sei jedoch nicht bekannt.

Nur stichprobenhafte Kontrolle

„Das Konzept für die Tests war gut“, so der Landrat, denn so habe es schnell viele Testmöglichkeiten für Restaurantbesuche und dergleichen gegeben. „Allerdings wissen wir nicht, ob im Kreis betrügerisch agiert wird. Das muss man überprüfen.“ Personendaten würden erfasst, die man nachverfolgen könne. Jedoch sei immer nur eine stichprobenhafte Kontrolle möglich.

Auf Nachfrage hat sich auch Alexander Kowalski, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) dazu geäußert: „Bei uns wird nicht kontrolliert, ob mehr Tests abgerechnet als durchgeführt werden.“ Bei der KVH sei das nicht machbar. Jedoch verweist Kowalski auf das Bundesamt für soziale Sicherung, das mit der Abrechnung betraut sei. Seine Vermutung, dass auch hier keine solche Prüfung durchgeführt werden könne, bestätigt sich durch einen Anruf bei der zuständigen Pressestelle.

„Wir können hier keine entsprechende Prüfung durchführen, da wir keine einzelnen Datensätze bekommen, sondern lediglich die Gesamtsumme. Wir sind für die Auszahlungen zuständig, nicht aber für die Durchführung von Kontrollen“, berichtet die Pressesprecherin des Bundesministeriums für soziale Sicherung, Katharina Kolanoski.

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), auf das Kolanoski verweist, hat sich dieser Zeitung gegenüber wie folgt geäußert: „Es ist zu unterscheiden zwischen Kontrollen über die qualitative Durchführung der Tests und Abrechnungskontrollen“, so Andreas Deffner aus der Pressestelle. „Das Erste fällt in die Zuständigkeit der Länder und der Behörden vor Ort. Die Abrechnungskontrollen werden von den Kassenärztlichen Vereinigungen vorgenommen. Kontrollen direkt durch das BMG gibt es nicht.“

112 836 Impfdosen seien inzwischen durch das Impfzentrum im Kreis verimpft – 77 074 Dosen für die Erst- und 35 762 für die Zweitimpfung. Und fest stehe, so Landrat Christian Engelhardt, dass im Bergsträßer Impfzentrum in der kommenden Woche wieder deutlich mehr geimpft werde: Bis zu 1100 Impfungen pro Tag. „Der größte Teil davon sind Zweitimpfungen“, so der Landrat, was sich dadurch erkläre, dass vor sechs Wochen mehr Erstimpfungen durchgeführt worden seien. „Insgesamt steigt die Zahl an Impfdosen weiter an“, berichtet er. Jedoch sei dieser nicht primär für die Impfzentren vorgesehen.

Termin für Kinder über den Arzt

„Deutschlandweit bekommen die Impfzentren in der nächsten Woche 2,5 Millionen Dosen, für die Arztpraxen sind 4,1 Millionen Dosen vorgesehen. 700 000 sind für die Betriebsärzte vorgesehen, 3,4 Millionen für die niedergelassenen Ärzte“, so Engelhardt. „Deswegen der Hinweis an alle, die sich bald impfen lassen möchten: Bitte registrieren Sie sich nicht nur über das Land Hessen, sondern melden sich auch beim Hausarzt. Helfen kann auch die Website www.sofort-impfen.de

Die Impfzentren waren und sind wichtig, um den Impfstoff schnellstmöglich zu verimpfen. Auf lange Sicht sollen jedoch nur noch die niedergelassenen Ärzte impfen, weswegen sie einen weitaus größeren Teil der Dosen bekommen.“ Außerdem gebe es keine separate Impfaktion für Schüler. „Ab Montag sind sie aber durch den Wegfall der Priorisierung ebenfalls impfberechtigt. Wenn Eltern ihre Kinder impfen lassen möchten, sollten sie dies über den niedergelassenen Arzt tun, denn hier besteht sicher ein besonderer Beratungsbedarf.“

Wie geht es in Hessen weiter? Diese Frage sollte sich im Laufe des Monats klären, so der Landrat, denn das jetzt geltende Verordnungsgefüge des Landes sei nur noch bis 27. Juni gültig. Bis dahin müsse das Land sich erneut beraten. Eine dritte Stufe sei auf Basis der jetzt geltenden Verordnungen nicht vorgesehen, die zweite Stufe sei derzeit die finale Lockerungsstufe.

Die aktuell gültigen Rahmenbedingungen für Schulveranstaltungen wie die anstehenden Verabschiedungen von Schülern, fallen unter die Regelungen für Veranstaltungen, so Landrat Christian Engelhardt: 200 Personen seien demnach im Außenbereich und 100 im Innenbereich erlaubt, jeweils mit Abstand- und Hygienekonzept. „Als Gruppe mit Unterschreitung des Mindestabstandes dürfen allerdings maximal zehn Personen aus verschiedenen Haushalten zusammenkommen – Geimpfte und Genesene nicht eingerechnet.“ Dies gelte für alle Veranstaltungen, beispielsweise auch für Hochzeiten.

Schwankungen durch Feiertage

Wie Gesundheitsdezernentin Diana Stolz berichtet, lag die Inzidenz nach den Werten des Robert Koch Instituts gestern bei 39,6. „Durch die Feiertage gibt es allerdings Schwankungen, da an diesen Tagen weniger getestet wird und Testungen nachgeholt werden.“ Insgesamt stagniere die Inzidenz im Kreis in den vergangenen Tagen.

„Die Anzahl der Infizierten-Fälle ist jedoch rückläufig. Der Altersdurchschnitt der Infizierten liegt derzeit bei unter 35 Jahren.“ Die Anzahl positiver Schnelltests sei momentan rückläufig.

„In der vergangenen Woche gab es hier eine auffällige Steigung, jetzt sind die Zahlen wieder sinkend. Generell ist die Zahl der durchgeführten Tests weiterhin deutlich steigend, was sicher mit den Lockerungen einhergeht.“ Bei allen, die älter als 30 Jahre seien, liege die Inzidenz inzwischen unter 40, bei den über 60-Jährigen unter 20 und bei den Bergsträßern, die über 70 sind unter fünf. Einen deutlichen Anstieg gebe es derzeit bei den 21- bis 25-Jährigen: „Hier liegt die Inzidenz aktuell knapp über 100, was nicht auf Schultestungen zurückgeführt werden kann.“ Die weitere Entwicklung bleibe abzuwarten. Die Zahl der Stationären sei weiter sinkend. „Das sind inzwischen so wenige Personen, dass es nicht aussagekräftig wäre, etwas über den Altersdurchschnitt zu sagen“, so Stolz. Derzeit seien keine Pflegeeinrichtungen betroffen, zwei Kitas mit jeweils einer Person, elf Schulen mit einer bis zwei Personen.

Im Mai sei in Bezug auf die Neuinfektionen der niedrigste Wert seit Beginn der zweiten Welle verzeichnet worden. Außerdem sei jetzt der Altersdurchschnitt der Verstorbenen unter 75 Jahre gesunken.

Der Kreisbeigeordnete Karsten Krug meldet 11 Fälle in insgesamt fünf Gemeinschaftsunterkünften. Die bei der Bußgeldstelle gemeldeten Fälle seien weiter moderat steigend: Aktuell gebe es 1741 Verfahren in der Vorwoche waren es 1706.