Es bleibt sommerlich warm mit bis zu 26 Grad

Hessenwetter. Das Wetter in Hessen bleibt zur Wochenmitte hin sommerlich warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegen die Temperaturen am Mittwoch zwischen 21 und 26 Grad. Es zeige sich oft die Sonne. Ein kräftiger Hochdruckeinfluss sorgt den Meteorologen zufolge für das ungewöhnlich warme Wetter. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf 9 bis 2 Grad ab. Im Laufe des Tages wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Bei Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad bleibt es meist trocken.

Zu Ostern wird es aber wieder deutlich kühler. Am Karfreitag wird es laut Vorhersage heiter oder wechselnd bewölkt. Im Norden des Landes seien auch dichtere Wolkenfelder möglich, es soll aber nicht regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 17 Grad. Am Karsamstag bleibt es zunächst wolkig, später heiter und trocken bei Höchstwerten zwischen 10 und 15 Grad.