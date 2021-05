Es bleibt kühl und nass

Hessenwetter. In Hessen bleibt es kühl, windig und nass. Am Montag kann es ab den Mittagsstunden einzelne Gewitter mit stürmischen Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Gebietsweise ist mit Schauern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad, in Hochlagen bei etwa 10 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kann es weiterhin schauern. Es gibt aber kaum noch Gewitter bei Tiefsttemperaturen von etwa 7 Grad, im Bergland etwa 5 Grad. Auch am Dienstag müssen die Menschen in Hessen zeitweise mit Schauern und Gewittern rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. Das ist laut Meteorologen weiterhin zu kühl für die Jahreszeit.