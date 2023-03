Umwelt Es bleibt beim Nein aus Mörlenbach zur Erweiterung des Steinbruchs

Bergstraße. Die Gemeinde Mörlenbach lehnt die Erweiterung des Steinbruchs Gehrenberg der Firma Röhrig Granit ab. An dieser Haltung ändert sich auch bei der zweiten Offenlage nichts. Am Freitag ist der Ortsbeirat Bonsweiher einstimmig der entsprechenden Beschlussvorlage der Verwaltung gefolgt. Zuvor hatte auch der Gemeindevorstand entsprechend beschlossen. Abschließend entscheidet die Gemeindevertretung am 21. März. Zuvor berät am heutigen Dienstag (20 Uhr, Bürgerhaus) noch der Ausschuss für Bau, Umwelt, Energie und Dorfentwicklung über dieses Thema.