Erwerbstätigenzahl steigt 2021 in mehr als Hälfte der Regionen

Odenwaldkreis. Im Jahr 2021 ist die Zahl der Erwerbstätigen in 15 der 26 hessischen Regionen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Zuwachs sei vor allem darauf zurückzuführen, dass der Wert im Coronajahr 2020 vergleichsweise niedrig gewesen sei, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2021 waren demnach in Hessen rund 3,51 Millionen Menschen erwerbstätig. Im landesweiten Durchschnitt nahm die Zahl in den kreisfreien Städten und Landkreisen im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 0,1 Prozent zu.

Das größte Plus verbuchte den Angaben zufolge der Odenwaldkreis mit 1,5 Prozent. Der Rheingau-Taunus-Kreis und der Landkreis Hersfeld-Rotenburg hätten dagegen mit Minus 1,1 Prozent den höchsten Rückgang der Erwerbstätigenzahl gemeldet, erläuterte das Landesamt unter Verweis auf Daten des Arbeitskreises "Erwerbstätigenrechnung der Länder".

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Statistik Treibhausgas-Ausstoß in Hessen im Corona-Jahr 2020 auf Tiefststand Mehr erfahren Baden-Württemberg Tourismusbranche im Südwesten hat sich im Sommer stark erholt Mehr erfahren

Die Angaben erfassen alle Erwerbstätigen, unabhängig von der Stellung im Beruf und unabhängig von der Arbeitszeit. Die Zahlen beziehen sich auf den Arbeits- und nicht auf den Wohnort.