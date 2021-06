Erster Stadtrat mit 39 Jahren gestorben

Viernheim. Bastian Kempf, Viernheims amtierender Erster Stadtrat, ist überraschend gestorben. Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß bestätigte entsprechende Informationen. Die Ursache für den plötzlichen Tod ist unbekannt. Der CDU-Politiker hatte aus seiner schweren Krankheit nie einen Hehl gemacht. Er litt schon längere Zeit an Diabetes und war in der Folge Dialysepatient.

Kempf wäre im kommenden Monat 40 Jahre alt geworden. Er wurde in Baden-Baden geboren. Sein Abitur machte er 2001 an der Albertus-Magnus-Schule in Viernheim. Von 2005 bis 2019 war er Leiter des Bereichs Lokales Marketing im Viernheimer Kinopolis. Im Jahr 1998 trat Kempf in die CDU ein. 2006 wurde er erstmals in die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Von 2011 bis 2019 war er Fraktionsvorsitzender. Seit 2011 gehörte der Viernheimer dem Bergsträßer Kreistag an.

Von 2015 bis 2017 war der Christdemokrat stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union Hessen. Seit dem 1. August 2019 war Kempf Erster Stadtrat Viernheims. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen das Ordnungsamt, Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt, Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung sowie den Stadtbetrieb.

