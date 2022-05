Erster Reiseführer über Weinheim

Region. Der erste Reiseführer über Weinheim überhaupt ist jetzt im Achter Verlage erschienen. Das Buch heißt „Weinheim für Entdecker*innen“, verfasst hat es Verleger Wolfgang Orians, die Fotos stammen u. a. von Daniel Sieler und Timon Gölz.

In „Meyers Reisebuch Rheinlande“ von 1893 wird Weinheim als „badisches Bezirksamtsstädtchen, freundlich am Eingang des Weschnitz- und des Gorxheimertals gelegen“, beschrieben. Auf dem Marktplatz kann man sich wie in Italien fühlen, im Exotenwald gibt es die größte Ansammlung von Mammutbäumen außerhalb Nordamerikas, die Stadt hat nicht nur eine Burg, sondern gleich zwei und zusätzlich noch ein Schloss. Das Gerberbachviertel bietet Fachwerkromantik, und der Hermannshof ist ein europaweit bekanntes gärtnerisches Kleinod.

© Wolfgang Orians

Der neue Reiseführer zeigt aber nicht nur die bekannten Sehenswürdigkeiten, sondern will selbst für alteingesessene Einwohner noch Überraschungen parat haben und lässt Weinheimer zu Wort kommen, die man ansonsten als Kriminalschriftstellerinnen, Fußballer oder Jazzmusikerinnen kennt. Neben der Kernstadt werden auch die Ortsteile entlang der Bergstraße und im Odenwald vorgestellt. red/BILD: Verlag

