Erster Arbeitstag für den neuen Sparkassen-Chef

Bergstraße. Zum 1. Juli hat Johannes Erich Schulz seine Aufgabe als neuer Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Bensheim übernommen. Die Sparkasse wurde seit der Vakanz vor einem Jahr von Vorstand Manfred Vögtlin sowie den stellvertretenden Vorstandsmitgliedern Birgit Kissel und Torsten Wienold geführt.

Johannes Erich Schulz, 46-jähriger Diplom-Kaufmann und bisher Vorstand der Städtischen Sparkasse zu Schwelm, war nach einem umfassenden Auswahlverfahren im Dezember von den Gremien bestellt und der Öffentlichkeit erstmals vorgestellt worden, blickt die Sparkasse zurück.

„Wir haben mit Herrn Schulz unseren absoluten Wunschkandidaten für uns gewinnen können“, so Verwaltungsratsvorsitzender Rolf Richter, der das Bewerberverfahren zusammen mit einer Kommission geleitet hatte. „Die Sparkasse hat Potenzial und ist gut für die Region. Wir zählen darauf, dass der Vorstand als Team gemeinsam die Sparkasse in einem herausfordernden Umfeld weiter voranbringt. Die Zeichen stehen gut dafür“, so Richter weiter.

Der Vorsitzende bedankte sich auch ausdrücklich bei Manfred Vögtlin, Birgit Kissel und Torsten Wienold, die fast ein Jahr lang außerordentliche Arbeit geleistet hätten. „Sie haben viel Zeit investiert und gezeigt, dass Ihnen die Sparkasse Bensheim am Herzen liegt“, richtete sich Rolf Richter an sie. „Dafür gebühren Ihnen unser herzliches Dankeschön und unser Respekt“.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und heißen Johannes Erich Schulz herzlich willkommen“, so Manfred Vögtlin, Birgit Kissel und Torsten Wienold am Rande einer kurzen Zusammenkunft.

„Es ist mir Ehre und Ansporn zugleich, die Sparkasse Bensheim leiten zu dürfen“, so der designierte Vorstandsvorsitzende. „Ich freue mich sehr, die Mitarbeiter und unsere Kunden kennenzulernen. Die Sparkasse ist aufgrund ihres Geschäftsgebietes, der hohen Eigenkapitalausstattung und ihrer sehr gut ausgebildeten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestens für eine erfolgreiche Zukunft gerüstet“, so Schulz weiter.

Der gebürtige Franke und zweifache Familienvater bezeichnet sich selbst als „Kind des Südens“ und sieht es als seine Aufgabe, die Sparkasse in herausfordernden Zeiten weiter zu entwickeln. „Die Nähe und Verlässlichkeit für unsere Privat- und Firmenkunden und Kommunen steht weiterhin an erster Stelle“, so Schulz weiter. red